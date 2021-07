Allyson cobra dívida do estado com Mossoró para retorno de cirurgias eletivas

Sobre as tratativas para o retorno das cirurgias ginecológicas e ortopédicas em Mossoró, o gestor disse que o município já está em contato com os prestadores e tem feito novas parcerias para que as cirurgias voltem a ser realizadas. Outro reforço virá da emenda destinada pelo Senador Styvenson Valentim, de mais de R$ 3 milhões, para a realização das cirurgias.

O Prefeito Allyson Bezerra acompanhou na manhã desta sexta-feira (02), a Governadora Fátima Bezerra, durante visita à obra do Hospital da Mulher, em Mossoró, e reivindicou repasses por parte do governo do estado para a realização de cirurgias eletivas no município.

“Pedimos a Governadora o pagamento do Termo de Cooperação Técnica Financeira (TCTF) firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para pagamento de cirurgias eletivas, hoje nós adquirimos esse recurso para fazer essas cirurgias, porém, os prestadores de serviços e os hospitais estão sem receber desde o ano passado” explica Allyson.

O estado tem uma dívida com o município referente a cirurgias eletivas que foram feitas entre janeiro de 2018 e setembro de 2019, assinadas ainda no governo de Robinson Faria e realizadas na gestão da Ex-Governadora Rosalba Ciarline.

“Temos buscado dialogar, mas o governo do estado não tem feito o repasse, para serviços como a farmácia básica, UPA’s e outros programas ligados a saúde. Mossoró tem feito hoje o papel do município e do estado, atendendo não só Mossoró, mas algo em torno de 60 municípios da região, estamos fazendo cirurgias e exames de média e alta complexidade além de uma série de outras questões relacionada a saúde” frisa.

Sobre as tratativas para o retorno das cirurgias ginecológicas e ortopédicas em Mossoró, o gestor disse que o município já está em contato com os prestadores e tem feito novas parcerias para que as cirurgias voltem a ser realizadas. Outro reforço virá da emenda destinada pelo Senador Styvenson Valentim, de mais de R$ 3 milhões, para a realização das cirurgias.



“O município tem custeado e feito muito mais, e é isso que a gente quer vamos prestar contas ao Senador de cada centavo, de cada pessoa, porque trabalhamos com transparência” afirma Allyson.