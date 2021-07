"De vento em popa", diz Governadora sobre obras do Hospital da Mulher

Acompanhado do senador Jean Paul Prates, governadora Fátima Bezerra visitou as obras do Hospital Regional da Mulher, orçado em mais de R$ 100 milhões, e ouviu dos engenheiros que está tudo correndo bem, devendo está concluído até junho de 2022, conforme compromisso assumido na retomada dos trabalhos

A governadora Fátima Bezerra visitou nesta sexta-feira (2) as obras do Hospital da Mulher, em Mossoró, na companhia do prefeito Alyson Bezerra e do Senador Jean, além de outras autoridades do Rio Grande do Norte, como a deputado Isolda Dantas, o deputado Sousa e secretários de estado.



“Encontramos a obra com muitos problemas graves, com perigo de não ser concluída. Não foi fácil, mas estamos aqui para resolver. A obra está de vento em popa e paralelamente estamos trabalhando na aquisição dos equipamentos e no modelo de gestão. Em 2022 realizaremos o sonho de Mossoró e de toda a região, entregando o maior equipamento de saúde do estado”, afirmou a governadora.

Os problemas citados pela governadora eram erros na previsão da instalação elétrica, hidraulica e também de drenagem. O prédio havia sido erguido dentro de uma lagoa, sem previsão de drenagem. Foi preciso mudar o projeto e fazer um aporte financeiro alto, para se fazer o bombeamento da água para um local mais alto e de lá para o Rio Mossoró.







Para Fátima Bezerra, a avaliação do estágio atual da obra é positiva. “A trabalho deslanchou e será entregue ao RN em 2022. Temos que louvar o trabalho da equipe do Governo Cidadão, liderada por Fernando Mineiro, e todos os envolvidos, como a Sesap e a PGE”, pontuou a governadora.



A obra, prevista para ser concluída no meio do ano que vem, está com 23% da construção concluída e ampliará o atendimento médico às mulheres de toda a região.



“Pudemos ver o avanço da obra sob a gestão do governo de Fátima, que trouxe agilidade e qualidade a todo o processo. Após inaugurada, a unidade será uma referência pra todo o Rio Grande do Norte. O plano é atender não só Mossoró, mas também o Vale do Açu, Alto Oeste e municípios de outras regiões”, declarou o Senador Jean.



O Hospital da Mulher terá cerca de 160 leitos e vários ambulatórios especializados.







“Tudo está sendo montado em discussão com UERN e UFRN, para aliar o serviço ao ensino, à pesquisa e à extensão, para que se configure um serviço de excelência. São mais de R$ 100 milhões investidos. Paralelamente à obra e à aquisição de equipamentos, formamos um grupo de trabalho com a UERN para discutir e apresentar o modelo de gestão do hospital dentro de seis meses. Semana que vem estaremos no Piauí, visitando o maior hospital daquele estado para conhecer a gestão compartilhada que o governo faz com a universidade", explicou Jean.





Ainda durante a visita, o médico Inavan Silveira falou da importância do hospital da mulher para Mossoró e região é imensurável. Ele fala que Mossoró tem uma demanda mensal de quase 900 partos ao mês e que o hospital da mulher vem para atender este público. Lembra que a região de Mossoró, precisando de mais hospitais, terminou por fechar o pouco que tinha. O senador Jean Paul Prates disse que o foco do hospital da mulher ficou muito claro quando fez o projeto em benefício das lactantes e também que o Hospital Regional Tarcísio Maia não dá conta da demanda. Lembrou que destinou recursos nos últimos dois orçamento para saúde, mas que estes recursos não foram suficientes. Destaca que o início das atividades do Hospital da Mulher vai aliviar a situação na região.

Também acompanharam a visita a deputada Isolda Dantas, o deputado Souza, a vereadora Marleide, além de diretores de instituições municipais e estaduais.