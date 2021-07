Prefeitura realiza mutirão de serviços urbanos e infraestrutura no Alto das Brisa

Na manhã desta segunda-feira (05), a Prefeitura de Mossoró levou para o Alto das Brisas um mutirão de serviços urbanos e infraestrutura. Uma verdadeira força-tarefa foi montada para atender a antigas reivindicações dos moradores da localidade.

A Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), numa ação integrada, mobilizou equipes em diversas frentes para execução de serviços na comunidade.

“A Prefeitura está chegando aos locais, comunidades, assentamentos, loteamentos, conjuntos mais distantes do Centro da cidade e que a população até então achava que o poder público tinha esquecido. São serviços que irão beneficiar diretamente a população desse conjunto”, frisou o prefeito Allyson Bezerra que esteve presente conferindo de perto o início dos trabalhos no Alto das Brisas.

A série de serviços ainda inclui a troca de lâmpadas convencionais por led, modernizando o sistema de iluminação pública. A tecnologia proporciona maior eficiência energética, ou seja, é mais economia e luminosidade.

“Estamos chegando com toda a estrutura da infraestrutura. Trouxemos o Mossoró Limpa, Mossoró Iluminada com diversos serviços. É um investimento expressivo da Prefeitura para deixar a cidade limpa e organizada. O mutirão contemplará vários bairros da cidade, principalmente os mais carentes e afastados do Centro da cidade”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

A aposentada Margarida Cosme é moradora do Alto das Brisas e aprovou a chegada do mutirão que contou com equipes trabalhando bem em frente a sua residência. “É bom demais, pois vai limpar tudo e mudar a iluminação. Estava precisando muito desses serviços”, disse.

A arborização do conjunto também integra as ações programadas. “Além dessas ações, estamos com a equipe da diretoria de Meio Ambiente para arborizar o conjunto, plantando mudas nos canteiros centrais”, concluiu o prefeito de Mossoró.