Azul começa a operar voo de Mossoró a Natal em 23 de agosto

A Azul Linha Aéreas passará a operar com uma nova rota partindo do Aeroporto Dix-huit Rosado, em Mossoró, com destino à capital do Rio Grande do Norte, Natal.

A nova rota foi anunciada pela governadora Fátima Bezerra, nesta segunda-feira (5). Segundo ela, os voos serão iniciados em 23 de agosto, com três frequências semanais.

Inicialmente, os voos serão nas segundas, quartas e sextas, saindo de Mossoró a Natal às 16h e retornando às 17h40.

“Alô, Mossoró! Alô, Rio Grande do Norte! Boas notícias! Nosso compromisso e trabalho incansável através da @seturrn, #EmproturRN e @set_rn dando frutos!”, disse Fátima ao anunciar a nova rota.

Ela ainda informou que a venda das passagens aéreas devem ser iniciadas em breve.

VOOS EM MOSSORÓ

A Azul voltou a operar no aeroporto de Mossoró no mês de março. Antes disso, os voos partindo da cidade estavam suspensos, em virtude da pandemia da Covid-19.

Na semana passada, a empresa passou a operar com voos diários com destino à cidade de Recife, capital de Pernambuco.