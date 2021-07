Sesap distribui 190.695 doses de vacinas destinadas a D2 dos potiguares

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuiu nesta segunda-feira (5) o maior carregamento de vacinas contra a Covid-19 desde o início da imunização no Rio Grande do Norte.

São 190.695 doses de Janssen, Coronavac/Butantan e AstraZeneca/Fiocruz que começaram a sair da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat) em direção a todas as regiões do estado no início da tarde.

A distribuição conta com o apoio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

As vacinas são todas voltadas para completar o esquema de imunização dos potiguares, segundo a orientação da Sesap aos municípios.

As 37.100 doses da Coronavac/Butantan estão divididas entre 11.500 para o grupo com comorbidades que tomou a 1ª dose no mês passado, assim como mais 19.780 para a população em geral e 5.820 vacinas para os trabalhadores do transporte coletivo.

Já as 123.395 unidades de AstraZeneca/Fiocruz são para a população idosa, entre 60 a 64 anos, que tomou a dose inicial há cerca de três meses.

A carga de imunizantes entregue neste início de semana é complementada por 30.200 doses da Janssen, de dose única.

A estratégia é usar pouco mais de 12 mil doses para atender os caminhoneiros, visto que pela natureza do trabalho este público teria dificuldade de retorno para a segunda dose, e o restante para vacinar a população em geral, de acordo com o escalonamento por idade feito por cada cidade do RN.

Ao fim da manhã desta segunda-feira, a plataforma RN+ Vacina mostrava que tinham sido registradas 1.641.590 de doses aplicadas no estado. Os imunizantes chegaram a 1.205.311 potiguares que receberam ao menos uma dose, sendo 436.279 completaram o esquema vacinal até agora.