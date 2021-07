TV Câmara terá menor custo e mais qualidade, diz Lawrence Amorim

A partir dessa semana, a TV Câmara Mossoró começa a funcionar em novo endereço, na Rua Rui Barbosa, Centro de Mossoró. De acordo com o presidente do Legislativo, Lawrence Amorim, a emissora inaugura nova fase, com menor custo e mais qualidade.

A Câmara Municipal alugou o imóvel com estúdios, equipamentos e antena para a TV Câmara e a Fundação Vereador Aldenor Nogueira, administradora da televisão.

“A medida dará mais qualidade à emissora, que transmite atividades da Câmara. São dois prédios estruturados, um deles com três estúdios montados e equipamentos, que passarão a ser da TV”, informa.

Lawrence explica que o modelo substituirá terceirização. “Havia contrato com empresa, de mais de R$ 40 mil por mês. Conseguimos mudar de prédio e diminuir esse custo em mais de 50%”, destaca.

A mudança também prepara a TV, que funcionava em uma sala na Câmara, para transmissão em sinal aberto, previsto para ser outorgado em noventa dias, segundo o Ministério das Comunicações.

“Sem falar em espaço para miniauditório à fundação, que oferecerá cursos profissionalizantes e serviços, como emissão de RG, cujo convênio já foi assinado com o Itep”, acrescenta o presidente.