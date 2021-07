Mossoró inicia vacinação de caminheiros de 18 anos+ com doses da Janssen

O município de Mossoró iniciou, às 12h desta terça-feira (6), a vacinação de caminhoneiros com idades a partir dos 18 anos.

Estes devem procurar o Ginásio do Sesi, portando a carteira nacional de habilitação categoria C ou E e os documentos comprobatórios da profissão (veja abaixo), todos originais e cópias.

Para este público, o município dispõe de 1.690 doses do imunizante da Janssen. Segundo nota técnica da Sesap, esta vacina foi destinada aos caminhoneiros por ser dose única. Como os caminhoneiros trabalham se deslocando de uma cidade a outra, evita que eles precisem voltar para receber a segunda dose.









DOSES RECEBIDAS

O município recebeu na tarde de ontem (5) 16.405 doses de imunizantes contra a Covid-19, divididas entre: 3.235 doses da Janssen, 10.210 doses da vacina de Astrazeneca/Oxford e 2.960 doses da Coronavac.

Separadas as doses dos caminhoneiros, as demais 1.545 doses da Janssen estão destinadas à população em geral.

Já da Astrazeneca serão destinadas da seguinte maneira:

1.740 doses para a D2 de pessoas de 60 a 64 anos referente a 12ª remessa (16 de abril);

3.070 doses são para a D2 de pessoas de 60 a 64 anos da 13ª remessa (23 de abril).

5.400 doses para a D2 de pessoas de 60 a 64 anos de idade inseridas na 14ª remessa (30 de abril).





A Secretaria Municipal de Saúde afirma que todas as vacinas recebidas de Coronavac são referentes à segunda dose. Estão assim distribuídas de acordo com a norma técnica da Sesap:

320 doses para trabalhadores do transporte coletivo;

1.650 doses para a população em geral;

990 doses para pessoas com comorbidades e PDP referente à norma técnica 35.

"A maior parte das vacinas que recebemos no começo desta semana é destinada para D2, ou seja segunda dose, com exceção das doses da Janssen. Então estamos com doses garantidas para o encerramento do ciclo vacinal de muitas pessoas", disse Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações do município.