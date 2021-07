Mossoró Vacina: comprovante de residência não pode estar em nome de terceiros

O MOSSORÓ HOJE tem recebido reclamações de pessoas que buscaram o ginásio do Sesi para receber a imunização contra a doença e não foram atendidos por estarem portando comprovante de residência em nome de outras pessoas (mãe, pai, marido, esposa). A secretária de Saúde do município, Morgana Dantas, explica que quem não tiver qualquer comprovante em seu nome, pode solicitar uma declaração na UBS do bairro.