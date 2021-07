Caern suspende atendimento no escritório do Alto de São Manoel, em Mossoró

O atendimento presencial da Caern, durante o mês de julho em Mossoró ocorrerá nos escritórios Central, Santa Delmira e Aeroporto.

O escritório do Alto de São Manoel estará com o atendimento suspenso porque passa por reforma a partir desta segunda-feira (12).

Para agendar os atendimentos é necessário ir ao site https://caern.com.br/#/agendamento e fazer a sua marcação. Ao realizar o procedimento, o cliente pode escolher o escritório que quer ser atendido.

“É importante lembrar que a pandemia não acabou e a Caern continua seguindo todos os protocolos sanitários para atendimento presencial”, informou a Companhia.

A Caern também informou que disponibiliza o número 115 para reclamações e dúvidas e não existe atendimento telefônico nos escritórios. É possível resolver todas as questões com a Caern por meio da agência virtual no www.caern.com.br e por WhatsApp (84) 98137-2343.

Veja abaixo os endereços dos escritórios da Caern em Mossoró:

Escritório Central: Rua Campos Sales com Alberto Maranhão, S/N, Bom Jardim (Caixa de Água próxima ao Supermercado Rebouças)

Escritório Oeste: Localizado na entrada do conjunto Santa Delmira, logo após a rotatória.

Escritório Sul: Rua Teotônio Paula, S/N, Aeroporto (entre a antiga Central do Cidadão e o Quartel da Polícia Militar)