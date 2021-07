PMM e Ufersa firmam parceria para funcionamento de Internato do curso de Medicina

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró anuncia uma importante iniciativa costurada junto à Universidade Federal Rural do semi-Árido (UFERSA), que viabiliza a entrada em funcionamento do Internato do curso de Medicina por meio da abertura de um campo de estágio.

O campo aberto para estágio reforçará o serviço de Pediatria na Unidade de Pronto Atendimento Conchecita Ciarlini (Santo Antônio) e no Ambulatório Materno-Infantil (AMI) que funciona nos Paredões.

Segundo a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas, a parceria reflete a importância do diálogo mantido pela gestão municipal com as universidades.

"Estamos em uma pandemia onde os serviços de saúde sofreram uma enorme sobrecarga e foi graças às parcerias com as instituições de ensino superior que conseguimos voluntários e estamos agora seguindo para acolhermos os estagiários na área de Pediatria. Ao mesmo tempo que estarão aprendendo, também vão estar nos ajudando a cuidar das crianças mossoroenses", disse a titular da pasta.

Os estudantes não terão vínculo empregatício com o município. O estágio curricular obrigatório conta com uma carga horária de 40 horas semanais.

Os alunos serão distribuídos em duas turmas, cada uma com 4 duplas. Os estagiários irão atuar em sistema de revezamento semanalmente até o final do estágio.