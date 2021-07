PMM assina contrato com ganhadora de licitação para reforma do Memorial da Resistência

O Memorial da Resistência de Mossoró (MRM) passará por reforma e restauração nos próximos meses. A Prefeitura de Mossoró assinou contrato com a empresa ganhadora da licitação e que executará os serviços.

Localizado na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, o importante equipamento da cultura será totalmente recuperado, valorizando a memória da resistência dos mossoroenses ao Bando de Lampião.

Inaugurado em 2008, o Memorial da Resistência é um dos principais pontos turísticos de Mossoró por ter temática em homenagem aos heróis da resistência liderados pelo Prefeito Rodolfo Fernandes em 1927, que lutaram e resistiram à invasão do Bando de Lampião.

Porém, nos últimos anos a praça e as instalações do MRM ficaram em situações precárias. As fragilidades serão solucionadas com as obras de reforma e restauração.

“Desde quando assumimos a Secretaria de Cultura fizemos todo um diagnóstico da realidade dos nossos equipamentos, como eles se encontravam no momento que nós assumimos a Secretaria de Cultura e identificamos que todos precisam passar por revitalização, especialmente o Memorial da Resistência. Essa semana foi publicado no JOM o contrato da revitalização, a empresa que ganhou a licitação e nós estamos agora tratando o início da revitalização. Estive com secretário de Infraestrutura para a gente resgatar a planta do Memorial e os objetivos apresentados a partir do contrato da reforma para que na próxima semana possamos nos reunir com a empresa licitada e iniciar oficialmente a revitalização do Memorial da Resistência que é um equipamento que se encontra em situação muito frágil. Estamos bem avançados nas obras do Museu e agora a gente entra com a reforma do Memorial da Resistência”, destacou o secretário de Cultura Etevaldo Almeida.

A Prefeitura de Mossoró investirá R$ 977.827,58 nas obras de reforma e restauração do Memorial da Resistência. O prazo para realização das obras é de 12 meses. Os trabalhos serão acompanhados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

“O prazo é preestabelecido em 12 meses. Iniciando agora encerra-se no próximo ano, especialmente estamos discutindo porque precisamos receber a entrega oficialmente dessa reforma no mês de maio do próximo ano para que a gente comece o Cidade Junina em junho com equipamento todo reformado”, ressaltou o secretário de Cultura.

O objetivo da reforma é garantir plenas condições para que o Memorial da Resistência possa receber os mossoroenses e turistas. A praça temática é um monumento que retrata o confronto histórico na batalha dos mossoroenses contra Lampião.

Além disso, o local é formado pela galeria Joseph Boulier que recebe exposições de artes, e o Cafezal, ambiente criado para receber apresentações de recitais e de artistas locais.