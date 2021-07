1.696 pessoas ainda não buscaram a D2 contra a covid-19 em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró tem convocado há bastante tempo, as pessoas que tomaram a primeira dose, mas que ainda não tomaram a segunda dose, tão necessária para um resultado mais eficaz dos imunizantes contra a Covid-19.

Atualmente, 866 pessoas estão com a segunda dose da vacina Astrazeneca atrasada, apesar do município contar com o imunizante reservado para tal finalidade. Outras 830 pessoas que tomaram a Coronavac, ainda não tomaram a segunda dose.

Na última edição da campanha Mossoró Vacina apenas 641 pessoas compareceram aos pontos de vacinação e encerraram o ciclo de imunização.

"O município está com todas as doses reservadas para a segunda aplicação, apenas à espera dessas pessoas que, por alguma razão, não estão aparecendo para a segunda dose. Essa é uma situação que não pode perdurar porque as vacinas possuem data de validade", disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.