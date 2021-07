Concurso Funsaúde Ceará 2021 abre inscrições com 6 mil vagas e salários até R$ 23,8 mil

A Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde) abre nesta segunda-feira (12), as inscrições para o concurso público com 6 mil vagas para cargos da área médica, assistencial e administrativa.

As inscrições seguem até o dia 19 de agosto no site da Fundação Getúlio Vargas, (FGV), realizadora do certame.

São 1.040 vagas para área médica com salários de R$23,8 mil, na área assistencial,são ofertadas 5.581 vagas, sendo 2.832 para cargos nível superior e 2.749 para nível médio. já na área administrativa, o certame visa preencher 419 vagas, sendo 202 de nível superior e 217 de nível médio. As provas serão realizadas no dia 24 de outubro.

Confira os editais : Área médica, assistencial e administrativa

Cronograma do Concurso

Inscrições: de 12 de julho a 19 de agosto

Prova objetiva: 24 de outubro

Convocação para avaliação de títulos: 6 de dezembro

Resultado final: 13 de janeiro de 2022

UNIDADES DE SAÚDE

A Funsaúde foi instituída em setembro de 2020 no Ceará, coordenada pela Secretaria da Saúde (Sesa). Ela será responsável pela gerência dos serviços assistenciais do Estado, desenvolvendo ações de serviços voltados para a saúde.

No primeiro momento, os profissionais serão alocados em unidades como o Hospital de Messejana, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Infantil Albert Sabin e Centro Pediátrico, no Meireles, no Serviço de Regulação do Estado, no Centro de Especialidades Pediátricas e na sede da Funsaúde.

O Hospital Universitário da Uece, que está em construção, também deve receber profissionais deste concurso a partir do próximo ano, quando está prevista a inauguração da primeira fase.