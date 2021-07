Saúde de Mossoró segue convocando a população para se vacinar contra a influenza

A vacinação contra a Influenza em Mossoró segue aberta para a população em geral tendo imunizado até esta terça-feira (13), 63.226 pessoas.

O número representa 57% do público-alvo composto por 110.820 pessoas no município. Os dados estão na plataforma RN Mais Vacina.

"A população pode procurar a vacina nas Unidades Básicas de Saúde e garantir uma dose importante que combate gripes fortes e graves como H1N1, H3N2 e Influenza B", disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

A titular da pasta visitou na manhã de hoje (13), junto com o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra a Unidade Básica de Saúde (UBS) Bernadete Bezerra de Souza Ramos, no bairro Dom Jaime Câmara. Durante a visita, o chefe do Executivo municipal aproveitou e tomou a vacina.

"A vacinação é fundamental e por isso fazemos este chamado para que as pessoas tomem a vacina contra a Influenza. Eu fui vacinado hoje cumprindo assim o meu papel como cidadão. Agradeço a toda a nossa equipe de Saúde pelo atendimento e que a população também possa ser bem recebida nas nossas unidades", disse o prefeito.