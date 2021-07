Mossoró suspende parcialmente a vacinação contra a Covid-19 por falta de doses para a D1

Em Mossoró, o estoque de doses contra a Covid-19 destinadas à primeira aplicação encontra-se esgotado. Com a vacinação ocorrendo mediante à disponibilidade de doses, o município teve que suspender o atendimento referente a chamada D1 (primeira dose).

Porém, com imunizantes reservados para a segunda dose, a vacinação segue acontecendo dentro deste segmento.

"Dispomos de vacinas para a segunda dose, então, as pessoas que estão no prazo ou em atraso para tomar a D2, podem se dirigir as unidades de saúde que o ciclo de imunização delas será encerrado", disse Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações.

A Secretaria Municipal de Saúde também confirma não haver suspensão da vacinação dos caminhoneiros que seguem com doses da Janssen (dose única) disponíveis.

"Não dispomos mais de doses para D1. No entanto, continuamos vacinando com dose única apenas os caminhoneiros e as pessoas com direito a segunda dose", disse a secretária Morgana Dantas.

A pasta aguarda receber mais doses para retomar a vacinação com a primeira dose. Atualmente, com a D1 estavam sendo vacinadas pessoas do grupo etário dos 36 anos ou mais.

RN MAIS VACINA

Na capital do oeste, segundo a plataforma RN Mais Vacina, 132.787 pessoas já receberam a primeira dose, até a manhã de hoje (14). 45.741 pessoas tomaram as duas doses e completaram o seu esquema vacinal, ou seja, 70% do público alvo.