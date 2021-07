Moradores do Royalville reclamam de falta de água há 15 dias

Moradores do loteamento Royalville no bairro Santa Julia em Mossoró, estão sem água há, pelo menos, 15 dias. A denúncia foi feita pelo autônomo Antonio Francelino, morador da Avenida Dona Chiquita, que entrou em contato com o MOSSORÓ HOJE através das redes sociais.

Francelino diz que para manter a limpeza da casa e higiene da família, é necessário comprar água em carros pipa, mas ele afirma que não tem condições financeiras de custear por mais tempo.

“Já estamos há mais de 15 dias sem abastecimento. Uma situação difícil tendo que comprar água em carro pipa, para não ficar sem água. Outros bairros que também estavam em falta já foram todos normalizados, menos aqui. A situação está insustentável”, informou.

Francelino relata que já fez contato com a CAERN, e que a companhia já mudou três vezes o prazo para a normalização do abastecimento.

“São 15 dias sem água, mas a conta chega, hoje mesmo recebemos o papel cobrando R$ 46,71 por um serviço que nós não estamos usando”, ressalta.

Ouro fato que chama a atenção é que na entrada do loteamento, existe uma caixa d’água de 40 mil litros, que segundo Francelino, poderia ser utilizada como manobra para abastecer as casas quando o abastecimento fosse interrompido, mas de acordo com ele, não se sabe quem é realmente o responsável pelo reservatório.

“Não sabemos quem responde por essa caixa d’água, se é a CAERN ou o dono do loteamento, mas ela poderia ser usada em momentos como esse para que os moradores não sofressem tanto com a falta de água” explica

Procurada, a Regional da CAERN de Mossoró, informou que fez uma segunda rede de abastecimento de água para os conjuntos do bairro Santa Júlia. A medida foi necessária porque está ocorrendo uma obra no canal do Santa Helena, que podia danificar a rede antiga e prejudicar o envio de água.

A CAERN disse ainda que está sendo executado outro serviço para atender o Royalville, que ficará pronto no sábado (17), no final da tarde, quando o abastecimento do Royalville será regularizado.