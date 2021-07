Treze bairros de Mossoró terão abastecimento reduzido durante parada de adutora

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está trabalhando no conserto da adutora Jerônimo Rosado, responsável por parte do abastecimento de Mossoró.

O trabalho foi iniciado nesta quarta-feira (14) e deve ser concluído já na manhã desta desta quinta-feira (15). Após o religamento do sistema, são necessárias 48 horas para normalizar o abastecimento.

Ainda segundo a Caern, os bairros mais afetados pela parada são: Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia, Planalto 13 de maio, Liberdade I e II, Bom Jardim, Paredões, Barrocas, Centro, Santa Delmira, Nova Betânia, Abolição III e IV.

A Companhia também informou que será feito o remanejamento de água de outros bairros para suprir a necessidade dos que serão afetados. No entanto, é necessário que a população faça uso racional da água para evitar desperdícios.