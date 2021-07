Prefeitura anuncia retomada das obras da ponte de Ilha de Santa Luzia

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), irá construir uma ponte no trecho do Rio Apodi-Mossoró, no bairro Ilha de Santa Luzia. O aviso de licitação para contratação da empresa foi publicado na edição desta quarta-feira (14), no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

A construção da ponte é uma antiga reivindicação da população da Ilha de Santa Luzia. A obra chegou a ser iniciada em 2016, mas foi paralisada.

“Nós tivemos que realizar vários ajustes no projeto, ou seja, foi feita a atualização necessária para encaminhar para licitação e a pretensão é que ainda neste ano a obra seja iniciada atendendo assim as reivindicações dos moradores”, explicou Miguel Rogério, diretor de obras da SEIMURB.

A obra irá ofertar acessibilidade aos moradores de várias comunidades do grande Alto de São Manoel, como disse a aposentada Maria Lúcia, que mora bem próximo ao trecho do rio há mais de trinta anos.

“Eu não chego a me arriscar atravessando, pois tenho medo de cair no rio. As dificuldades são muitas aqui. Caso fosse feita a obra iria ser mil maravilhas para a gente, melhorando e muito”, disse Maria Lúcia.

Os moradores relatam precariedade nas condições de acesso e os benefícios que as obras irão ofertar.

“Vai melhorar bastante o acesso para várias comunidades aqui da região do Alto de São Manoel. Já faz muito tempo que aguardamos essa obra”, disse o aposentado Vicente de Sousa.