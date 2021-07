Ideias que salvam vidas: evento seleciona projetos empreendedores na área de saúde

O Health Business Summit é o maior evento de empreendedorismo em saúde da América Latina. Com o propósito de tirar do papel ideias que salvam vidas, o HBS pretende democratizar o acesso às habilidades que predispõem o empreendedorismo em saúde.

A porta de entrada para o Health Business Summit são os eventos satélites “HBS OnCampus”. Organizados por 15 instituições de ensino superior, esses eventos abrangem todas as regiões brasileiras e selecionam projetos empreendedores para a competição final que acontecerá em Belo Horizonte/MG. A equipe vencedora da competição receberá o prêmio de R$ 100.000,00.

Em todo o Nordeste, apenas duas universidades foram selecionadas, e entre elas está a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que sediará o Health Business Summit OnCampus UFRN, o qual pretende promover a capacitação de universitários, doutores e entusiastas nas esferas do empreendedorismo e do desenvolvimento de negócios, bem como garantir um ecossistema inovador e as conexões necessárias para o desenvolvimento de projetos de alto impacto para a área da saúde brasileira. Para isso, a UFRN contará com a parceria das instituições: Universidade Potiguar (UnP), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Serão formados times de 3 a 5 participantes e, dentre eles, 01 necessariamente precisará ter vínculo com a UFRN ou com instituições parceiras. O participante poderá se inscrever sozinho e encontrar um time durante a jornada ou poderá se inscrever com um time já formado.

O evento é totalmente gratuito e as duas melhores equipes do Health Business Summit OnCampus UFRN vão disputar as finais e concorrer ao grande prêmio.

As inscrições para o evento estão abertas no Instagram (@hbs.ufrn) e vão até o dia 30 de julho. Durante o período que vai do dia 01 de agosto a 15 de setembro, os inscritos terão acesso ao HBS Class, que consiste em uma série de capacitações com mais de 40 aulas sobre desenvolvimento de negócios, a fim de ajudar na criação e lapidação de ideias e projetos.

Posteriormente, cada time apresentará seu projeto para uma banca de jurados, os quais definirão as duas melhores equipes; ambas irão ao HBS Finals que acontecerá presencialmente, no ano de 2022, em Belo Horizonte.

O Edital e Formulário de Inscrição estão disponíveis na Página do Instagram do HBS OnCampus UFRN (@hbs.ufrn), onde você também pode tirar dúvidas com a Diretoria do Evento.

Se você é um entusiasta da saúde, acredita que ela tem muitos problemas a serem resolvidos, e tem o desejo de mudar essa situação de forma inovadora, junte-se a essa jornada empreendedora do Health Business Summit! Para mais informações, entre em contato através da página do Instagram @hbs.ufrn.