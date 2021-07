“O município comemora porque isso fará a economia local ainda mais forte”, diz Allyson sobre voo para Natal

Falta pouco mais de um mês para o início das operações da ponte aérea entre Natal e Mossoró, anunciada no início deste mês pela empresa Azul Linhas Aéreas.

O voo inaugural deverá acontecer no dia 23 de agosto. A ativação desta linha aérea trará benefícios para impulsionar a economia mossoroense e a iniciativa é celebrada pelo poder público municipal.

"É uma realidade para Mossoró o aumento do número de voos ligando a cidade à capitais importantes. O município comemora porque isso fará da economia local ainda mais forte, tendo em vista a quantidade de populares, empresários e investidores que irão poder se deslocar com mais comodidade e rapidez entre Mossoró e Natal. Estamos na expectativa de que essa iniciativa contribuirá no avanço significativo para a geração de emprego e renda", celebrou o prefeito Allyson Bezerra.

De acordo com o que foi anunciado pela empresa Azul Linhas Aéreas, os voos entre a capital do estado e a capital do semiárido brasileiro acontecerão com regularidade de três vezes por semana, sempre na segunda, quarta e sexta-feira.

A aeronave decolará do Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, com destino ao Aeroporto Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, e, em seguida, retorna para Mossoró.

"É espetacular a iniciativa da empresa, que já opera voos entre Mossoró e Recife, garantir voos entre a nossa cidade e a capital do Rio Grande do Norte. Isso vai possibilitar um maior fluxo de empreendedores que chegam a Mossoró com o objetivo de prospectar oportunidades, atraídos pelo interesse que Mossoró vem despertando no mercado regional e nacional. Não podemos esquecer o segmento do turismo que também poderá fortalecer sua cadeia econômica", concluiu Franklin Filgueira, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalgo e Turismo.