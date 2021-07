Caern religa abastecimento do Royalville e outros bairros estão em processo de normalização

A Caern informou que quatro loteamentos do bairro Santa Júlia, em Mossoró, terão o abastecimento religado nesta segunda-feira (19). O abastecimento do Loteamento Royal Ville Residence iniciará até o final da tarde, já o Jardins, Arizona e Isla Verde terão a água ligada no final da noite de hoje.

Segundo a Companhia, A previsão, após religar, é de normalização em 48 horas.

A equipe da Caern explica teve que fazer uma nova rede de água para atender o Loteamento Royal Ville Residence, Jardins, Arizona e Isla Verde. Isso porque a rede de água, que sai do poço 14, passava pela área que atualmente a prefeitura executa o canal do Santa Helena. Para prevenir possíveis quebras da rede com o andamento da obra, a Caern fez durante a semana passada uma nova rede para atender os conjuntos.

A previsão inicial da Caern era fazer o envio de água no final da noite do sábado (17), mas foi necessário implantar um novo registro de manobra e adotar outras medidas operacionais para garantir a chegada da água aos locais afetados.

Além do bairro Santa Julia, outros bairros de Mossoró como parte do Alto de São Manoel, Planalto 13 de Maio, Alameda dos Cajueiros, Monte Olimpo e parte do Inocoop do Alto, estão em processo de normalização de abastecimento.

No último sábado (17), o poço 24 que atende essas áreas teve uma parada e foi religado na madrugada do domingo (18).

A previsão da Caern, é que a regularização da chegada de água ocorra até a noite desta terça-feira (20). A adutora Jerônimo Rosado já está com envio de água normalizado, assim como o poço 26.