Mais de 500 mil pessoas estão totalmente vacinadas contra Covid-19 no RN

A governadora Fátima Bezerra (PT), anunciou nesta segunda-feira( 19), que mais de 500 mil potiguares estão completamente vacinados contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte.

O número corresponde a pessoas que completaram o esquema vacinal com duas doses ou imunizante ou a dose única.

Atualmente, são aplicadas no RN as vacinas da Astrazeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen. De acordo com o último censo do IBGE, o Rio Grande do Norte, contabiliza 3.534.165 habitantes.

Segundo a plataforma RN + Vacina, 2.321.570 doses de vacinas foram recebidas até esta segunda-feira (19), e 1.893.046 doses foram administradas.

O Rio Grande do Norte espera receber, ainda esta semana, mais 143 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a governadora Fátima Bezerra (PT), serão doses das vacinas da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac.

“Passando pra dizer a vocês que o Ministério da Saúde sinalizou a entrega de 143.340 doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac, direcionadas para D1 e D2, ainda para esta semana. Logo que tivermos uma data definida volto aqui para informar a vocês #AceleraVacina”, escreveu a Governadora.