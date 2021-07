Prefeitura de Serra do Mel inaugura reforma do posto de saúde da Vila São Paulo

A Prefeitura de Serra do Mel-RN inaugurou na tarde desta segunda-feira, 19 de julho de 2021, a reforma e melhoria do Posto de Saúde da Vila São Paulo. O município têm cerca de 12 mil moradores espalhados em 23 vilas, sendo que 22 rurais e uma administrativa, que já está colada com a Vila Rio Grande do Norte, na parte central do município.

Uma ação que visa oferecer uma saúde pública de qualidade ao povo de Serra do Mel, principalmente aos moradores da referida vila. As vilas ficam distantes uma da outra cerca de 5 km, em estradas de barro.

Para o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), investir na saúde é uma maneira de oferecer melhor qualidade de vida à população de Serra do Mel.

“Os postos de saúde são essenciais para que a família receba uma saúde pública de qualidade. E as famílias merecem um local mais estruturado para recebê-los de forma digna”, ressaltou o gestor Josivan Bibiano.

Ainda segundo o prefeito, os investimentos na área da saúde vêm sendo também uma das prioridades da Administração Municipal.

A cerimônia de reinauguração contou, além do prefeito municipal, com a presença do vice-prefeito Moab Soares, vereadores municipais, secretários e moradores da vila.