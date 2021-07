Vacinas da Astrazeneca que chegaram hoje (20) ao RN serão todas para a D1

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) recebeu ao meio-dia desta terça-feira (20) a primeira parte do lote de mais de 140 mil vacinas contra a Covid-19 aguardadas para esta semana.

Foram descarregadas no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante 30.400 doses da Coronavac/Butantan e 18.300 de Astrazeneca/Fiocruz.

O lote de Astrazeneca é todo voltado para a primeira dose, ampliando o início da imunização entre os potiguares. Já a Coronavac será dividida igualmente entre D1 e D2, garantindo o esquema vacinal.

O reforço para a campanha de imunização no Rio Grande do Norte deverá ser ampliado ainda ao fim da tarde desta terça, quando, segundo a sinalização do Ministério da Saúde, serão entregues mais 74.750 unidades da Astrazeneca/Fiocruz, com parte para D1 e parte para D2.

A chegada do restante das vacinas anunciadas para está semana está marcada para o fim da manhã de quarta-feira (21), quando devem ser entregues 19.890 doses da Pfizer.

A equipe da Sesap seguirá trabalhando ao longo dos próximos dias para agilizar o esquema de distribuição das vacinas aos municípios, garantindo a continuidade da campanha de imunização.