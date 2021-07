Consumidores poderão parcelar contas de água em até 24x no cartão de crédito

A partir desta quarta-feira (21), a Caern vai disponibilizar mais uma facilidade para o cliente pagar suas faturas. Agora, vai ser possível pagar e parcelar qualquer fatura utilizando o cartão de crédito, em até 24 vezes, desde que o valor das parcelas seja de no mínimo R$ 5,00.

Antes, só era possível parcelar no cartão as faturas vencidas há mais de 30 dias, com parcelamento limitado a 12 vezes.

“A medida tem o objetivo de oferecer mais facilidades para que o cliente fique em dia com a Caern, utilizando diferentes meios de pagamento”, enfatiza o superintendente Comercial da companhia, Giordano Filqueira.

Com a nova modalidade, até mesmo contas ainda a vencer podem ser pagas no cartão de crédito, que podem ser parceladas em até 24 vezes, respeitando os critérios de valor mínimo das parcelas.

Também haverá isenção integral de juros e multa por atraso para os pagamentos feitos no cartão, seja de débito ou crédito.

CANAIS

Os clientes podem utilizar os canais virtuais para o pagamento. As alternativas são a Agência Virtual (www.caern.com.br), o aplicativo Caern Mobile, ou o atendimento via Whatsapp, no número (84) 98137-2343.