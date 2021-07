Prefeito fecha acordo com MPRN para fortalecer políticas públicas em prol da criança

O acordo do prefeito Artur Vale foi com o promotor de Justiça Sasha Alves, em reunião na Câmara Municipal de Governador Dix Sept Rosado-RN nesta terça-feira, dia 20, para buscar meios de fortalecimento da rede de proteção da crianças e dos adolescentes no município. Para o promotor, o momento é este de iniciar um trabalho sustentável.

Durante reunião com o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) nesta terça-feira (20), o prefeito Dr. Artur Vale reafirmou o apoio e compromisso com políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes no município de Governador Dix Sept Rosado-RN.



O encontro foi realizado na Câmara Municipal e contou com as presenças do prefeito Dr. Artur Vale; Promotor da Infância e Juventude Sasha Alves do Amaral; presidenta da Câmara Luara Fagundes e do vereador Adonias Melo; secretários municipais Marcos Medeiros (Assistência Social), Isabela Rodrigues (Educação), Kaká Silveira (Administração), Ramon Martins (Juventude, Cultura e Desporto), Francileide Costa (Finanças), Wagner de Melo (Chefe de Gabinete); presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Governador Dix-Sept Rosado Daniela Maria; presidente do Comdica de Felipe Guerra Dulcivan Fernandes; presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Governador Dix-Sept Rosado Sara Costa; conselheiros tutelares; membros do Comdica; entre outros assessores do Executivo, Legislativo e MPRN.







Luara destacou a importância da reunião e também assegurou o apoio da Câmara para fortalecer a rede de proteção de Governador Dix-Sept Rosado.

Sasha Alves citou os 31 anos Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), comemorado no último dia 13 de julho, e disse que o encontro que estava sendo realizado “é um presente que Governador dar às crianças e adolescentes”.

O promotor relatou que “as coisas se fragmentaram na gestão passada”, ao mesmo tempo em que exaltou o potencial da cidade e das pessoas para implantação da proteção integral em Governador Dix-Sept Rosado. “Esse é o momento oportuno para pensar um plano a médio e longo prazo”, acrescentou.







Sasha Alves ainda elogiou a participação dos secretários municipais Isabela Rodrigues e Marcos Medeiro nos conselhos e disse que há uma oportunidade de a nova gestão municipal se tornar referência para o Rio Grande do Norte e até para o Brasil.



O presidente do Comdica de Felipe Guerra Dulcivan Fernandes ainda fez uma abordagem do desenvolvimento da rede de proteção no município vizinho, destacando as conquistada proporcionadas pelos fundos de assistência.







Por fim, Dr. Artur Vale voltou a enfatizar a importância da reunião. “Precisamos buscar e incentivar politicas públicas que possam beneficiar crianças e adolescentes, e no que depender da Prefeitura, vamos apoiar todas as ações que tenham essa finalidade”, reiterou o prefeito.

A reunião teve pauta extensa e proveitosa, com o objetivo principal de fortalecer a tríade formada pelo Comdica, Conselho Tutelar e Fundo da Infância e da Adolescência (FIA). O acesso foi limitado em razão da pandemia do novo coronavírus e o uso de máscara foi obrigatório, além de disponibilidade de álcool gel.