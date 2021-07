Homem é preso em flagrante ao receber 12kg de maconha em Mossoró

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (21). A droga estava sendo transportada em uma Van que faz a linha de Antônio Martins a Mossoró e seria entregue ao destinatário na praça da Gazeta. O veículo foi interceptado por policiais do 2º DPRE, no posto localizado na saída para Governador Dix-Sept Rosado, na RN 117. Os PMs se dirigiram até o local marcado para entrega do entorpecente e prendeu o receptador em flagrante.