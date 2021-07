Prefeitura inicia reparos na Escola Sagrado Coração de Jesus em Grossos

A Prefeitura Municipal de Grossos deu início desde segunda-feira (19), aos reparos na Escola Sagrado Coração de Jesus. O equipamento irá passar por readequações na sua estrutura física, a fim de garantir condições adequadas para a volta às aulas.

A unidade escolar, que há muito tempo não passava por reajustes, será contemplada com reformas em sua estrutura, a fim de oferecer mais qualidade e conforto para alunos, professores e servidores da rede municipal de ensino.

Os reparos serão realizados tanto na parte externa quanto interna, com serviços de pinturas, reparos no teto, consertos na parte elétrica e hidráulica, e nas salas de aulas da unidade escolar, para quando às atividades presenciais retornarem, a escola esteja dentro dos padrões exigidos para o bom funcionamento, e andamento do ano letivo.

A Prefeita Cíntia Sonale, esteve recentemente na escola, e constatou de perto a necessidade de reparos “Estive na Escola na entrega dos kits de merenda escolar, e percebi que ela não estava pronta para receber os alunos com o conforto que eles merecem. Percebi também que não havia uma regularidade nos reparos por parte da gestão passada, por isso autorizei que sejam feitos todos os ajustes na estrutura para quando às aulas forem retomadas, alunos e professores possam contar com condições dignas, com salas limpas e organizada, e toda a parte hidráulica e de iluminação funcionando" disse.

De acordo com a Secretaria de Educação Ianara Santos, ainda não há data de retorno para às aulas presenciais, mesmo o Governo tendo sinalizado o retorno para o dia 29 de julho, pois, a escola ainda está no processo de reformas estruturais, que há muito tempo não eram realizadas.

“Nós não estamos em condições estruturais para o retorno das aulas, pois tanto o Sagrado como as demais escolas da zona rural, estão sendo reformadas, pois encontramos as unidades de educação sucateadas, precisamos da compra de carteiras novas, que já está em processo de licitação, estamos precisando de tudo nas escolas. E temos ainda a parte dos protocolos de segurança, que já estamos nos adequando com a compra do totem, para o álcool em gel, e todas as outras demandas, tudo isso demanda certo tempo, mas estamos acelerando, e tentando o mais rápido possível sanar esses problemas, pra que passamos retornar com as aulas presenciais" explicou a secretária.

A prefeita Cinthia Sonale explica que assim que as reformas forem concluídas assim como todo o processo de adequação as normas sanitárias, o município irá divulgar o calendário de retorno as aulas presenciais.

“Só retornaremos de forma presencial com segurança tanto na estrutura física, quanto segurança sanitária de prevenção a Covid-19” destaca a Prefeita.