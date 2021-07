Homicida volta ao banco dos réus por matar e queimar taxista em Mossoró

O Tribunal do Júri Popular da comarca de Mossoró se reúne nesta quinta (22), para julgar a culpa de Raimundo Cleiton Freire da Silva, de 27 anos, no homicídio do taxista Antônio Arieudes Marcio de Meneses, no dia 30 de abril de 2018.

O carro da vítima foi encontrado carbonizado, em uma estrada de barro entre o Partage Shopping e o assentamento Sol Nascente.

O principal suspeito do crime, Raimundo Cleiton, foi preso no dia 18 de julho do mesmo ano. Em 2014, o réu já havia sido condenado por outro homicídio, mas fugiu da Penitenciária Mário Negócio, dois anos depois, e estava foragido até ser preso novamente, em 2018.

A motivação do crime, teria sido uma dívida que o réu tinha com a vítima, que era conhecida por emprestar dinheiro à juros. Na época, as investigações apontaram que Cleiton servia de intermediário para conseguir clientes para Arieudes.

O Ministério Público Estadual denunciou o réu por homicídio duplamente qualificado. Este será representado pela promotora pública Daniele Veras.

Já a defesa do réu ficará por conta dos advogados de defesa, Paulo Henrique Firmino Rocha e Carlos Alberto Firmino, que acreditam na inocência do réu. Carlos Alberto afirmou que vai mostrar no júri que o Cleiton não matou Arieudes.

O julgamento deve começar às 9 horas no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, sendo presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.