Mossoró retoma vacinação da população com a D1 da vacinação contra a Covid-19

O município de Mossoró recebeu por volta das 21h00 desta quarta-feira (21), um lote de 7.961 doses para a campanha de vacinação contra a Covid-19.

Foram entregues pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), 5.645 doses da Astrazeneca, 1.290 doses da Coronavac e 1.026 doses da Pzifer.

Desta maneira, a aplicação da primeira dose será retomada já na manhã da quinta-feira (22), no Ginásio do SESI.

“Recebemos a remessa de imunizantes durante a noite dessa quarta-feira e já estaremos aplicando as doses no braço das pessoas já na manhã do dia seguinte, porque entendemos que a imunização da população é muito importante. À medida que a vacinação tem avançado, temos registrado uma redução na ocupação dos leitos hospitalares no município”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

No último final de semana Mossoró conseguiu alcançar a faixa etária dos 33 anos de idade para a população geral sem comorbidades e existe a expectativa de uma nova redução na idade ser anunciada em breve a partir da utilização da remessa atual.

A Secretaria de Saúde do município pede que as pessoas das atuais faixas etárias contempladas e que ainda não tomaram a primeira dose, compareçam aos pontos de vacinação, apresentando cópias e originais de um documento de identificação pessoal com foto e de um comprovante de residência.

“Também é importante para termos mais agilidade no processo da vacinação que as pessoas façam previamente o seu cadastro na plataforma RN Mais Vacina”, ressalta Morgana.