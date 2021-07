Instagram de empresário mossoroense é hackeado e usado para aplicar golpes

David Alison Alencar de Almeida, dono da David Cell, perdeu o acesso à conta da empresa no dia 27 de junho, desde então vem lutando para resgatar o perfil, que está sendo utilizado por estelionatários para aplicar golpes nos clientes da loja. O empresário registrou um BO no mesmo dia em que o crime aconteceu, também já conseguiu na justiça uma liminar obrigando o Instagram a devolver o perfil, mas ainda não obteve sucesso. Ele afirma que cerca de 50 clientes já caíram no golpe, com um prejuízo estimado em R$ 100 mil.