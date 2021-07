Prefeito diz que projeto de asfalto da Avenida Mota Neto já se encontra na Caixa

Durante a inauguração da UBS Dr. Chico Porto, na manhã desta quinta-feira (22), o Prefeito Allyson Bezerra informou que o projeto para asfaltar a Avenida Mota Neto, na região do bairro Aeroporto, em Mossoró, já se encontra na Caixa Econômica Federal.

O projeto para a obra já foi enviado para a aprovação da Caixa, e segundo Allyson Bezerra, nos próximos dias assinará a ordem de serviço para o início da obra.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima, todo o trecho da Avenida, desde a João da Escóssia até a Felipe Camarão será contemplado.

“O projeto para essa obra foi executado pela secretaria de Infraestrutura e enviado pra Caixa. É uma obra 20 mil metros quadrados de asfalto num trecho de 1,7 km de extensão entre a Rua Felipe Camarão e a Av. João da Escóssia” disse Rodrigo Lima.

Ainda de acordo com o secretário, o valor investido na obra será de R$ 1,5 milhão.

“A Avenida Mota Neto é extensa, com duas vias e canteiros centrais, além de ser uma via importante de acesso a outros bairros, com a obra de asfalto todo o bairro Aeroporto será valorizado além das adjacências, e vai trazer mais comodidade aos moradores” frisa Allyson Bezerra.