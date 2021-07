Ginásio Municipal passa por desinfecção e será transformado em Centro de Vacinação. O novo Centro de Vacinação vai ampliar os postos de imunização no município e deve começar a funcionar nos próximos dias. Para preparar o novo Centro de Vacinação, a Secretaria Municipal de Educação realizou a desinfecção das instalações do Ginásio Municipal, garantindo a biossegurança para receber os profissionais de saúde e a população que será imunizada no local.

O Ginásio Poliesportivo Engenheiro Pedro Ciarlini, local funcionou como Centro de Testagem da Covid-19, passou na tarde desta quinta-feira (22), por desinfecção. A Prefeitura de Mossoró transformará o ginásio em um grande Centro de Vacinação.

O novo Centro de Vacinação vai ampliar os postos de imunização no município e deve começar a funcionar nos próximos dias.

Para preparar o novo Centro de Vacinação, a Secretaria Municipal de Educação realizou a desinfecção das instalações do Ginásio Municipal, garantindo a biossegurança para receber os profissionais de saúde e a população que será imunizada no local. A desinfecção foi realizada com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL Mossoró).

“Estamos fazendo hoje no ginásio a desinfecção. Durante alguns meses foi um lugar para realização de exames Covid e agora vamos realizar a vacinação contra a Covid-19. Esse espaço passa por desinfecção hoje e a lavagem a partir dessa próxima sexta-feira. Nos próximos dias Mossoró vai ganhar mais um apoio para vacinação, um grande Centro no Ginásio Pedro Ciarlini com apoio da CDL, todos do comércio e uma grande parte da população empenhada, como voluntários, servidores efetivos e comissionados juntos para que a população tenha um grande centro para o maior número de pessoas em um menor tempo possível seja vacinado”, explicou a secretária de Saúde Morgana Dantas.

A previsão que o Centro de Vacinação no Ginásio Municipal tenha capacidade de vacinar 2 mil pessoas por dia. O novo ponto dará apoio ao Ginásio do Sesi, que possui capacidade para vacinar até 1.600 pessoas diariamente. A imunização no novo Centro de Vacinação será um importante apoio que complementa o trabalho de vacinação contra a Covid-19 realizado pelas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e no Sesi.

“Com a redução das faixas etárias da população geral, maior público a ser vacinado, o ginásio terá capacidade de atender, aproximadamente, 2 mil pessoas por dia. Para dá seguimento ao processo de vacinação, esse local vem para auxiliar o andamento da campanha. É importante também o governo do estado e o governo federal enviarem mais doses para o município para darmos seguimento e o quanto antes imunizar toda população Mossoroense”, destacou o coordenador de imunização, Etevaldo Lima.

Os testes da Covid-19 continuam sendo feitos e a população deve comparecer a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte, em caso de apresentar sintomas da doença.