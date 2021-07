Covid-19: Mossoroenses de 32 anos+ já podem procurar o Sesi para receber a vacina

Mossoroenses na faixa de 32 anos ou mais podem começar a se vacinar contra a Covid-19 nesta sexta-feira (23).

A população com essa idade deve se dirigir até o ginásio do Sesi, no bairro Doze Anos, para se vacinar até as 16h de hoje. Neste sábado (24), o Sesi funcionará das 8h às 16h.

Alguns documentos são necessários para recebimento da primeira dose. Pessoas incluídas na faixa etária dos 32 anos ou mais devem apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina (se houver).

É importante que a pessoa esteja cadastrada no portal RN + Vacina para dar agilidade à vacinação. (https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/). Caso, não tenha o cadastro, o mesmo será feito no local de vacinação.