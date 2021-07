Prefeitura abre 5 UBSs neste final de semana para a vacinação contra a Covid-19

A população apta a receber uma dose do imunizante deve procurar uma das Unidades Básica de Saúde no horário de 8h às 16h. Estarão abertas no sábado (24) e domingo (25) as UBSs Francisco Pereira de Azevedo (Liberdade 1), Dr. Cid Salém (Abolição 4), Raimundo Renê Dantas (Boa Vista), Dr. Sueldo Câmara (Aeroporto 2) e Dr. Joaquim Saldanha (Estrada da Raiz). Amanhã também irá funcionar o Ginásio do Sesi, também das 8h às 16h.