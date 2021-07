[OPINIÃO] 200 dias de trabalho para mudar Mossoró, por Allyson Bezerra

Nossa gestão é dinâmica e plural, porque é compartilhada com o nosso povo, ouvindo a todos, anotando as sugestões, e principalmente, apresentando resultados esperados há décadas. Estamos em contato direto com as pessoas nos bairros, nos mercados públicos, nas praças, nas unidades de saúde, nas comunidades rurais. Particularmente, conheço os problemas do povo porque vivi na pele. Ao andarmos pelas ruas de Mossoró, encaramos olho no olho todas as pessoas, que nos recebem com carinho, abraços e sorriso no rosto. Nosso esforço e cada energia dedicada estão valendo a pena.

Alcançamos os 200 dias de gestão. De lá para cá, não faltaram dedicação, vontade e trabalho para mudar os rumos da história de Mossoró. São dias desafiadores, com esforços concentrados em dar dignidade à população de Mossoró. Estamos dispostos, encorajados, 24 horas por dia, para alcançarmos nosso objetivo. E podemos afirmar, fortemente, Mossoró vive um novo momento de sua história.

Nossa gestão é dinâmica e plural, porque é compartilhada com o nosso povo, ouvindo a todos, anotando as sugestões, e principalmente, apresentando resultados esperados há décadas. Estamos em contato direto com as pessoas nos bairros, nos mercados públicos, nas praças, nas unidades de saúde, nas comunidades rurais. Particularmente, conheço os problemas do povo porque vivi na pele. Ao andarmos pelas ruas de Mossoró, encaramos olho no olho todas as pessoas, que nos recebem com carinho, abraços e sorriso no rosto. Nosso esforço e cada energia dedicada estão valendo a pena.

Estes poucos mais de seis meses de gestão significam mais do que números, anunciam uma Mossoró obstinada, de portas abertas para o desenvolvimento, para o progresso e de oportunidades para o seu povo. E, se Deus quiser, no que depender de nós, dos nossos servidores, e da nossa equipe, vamos seguir juntos construindo essa nova história. Precisamos avançar ainda mais. E vamos! Esses 200 primeiros dias nos mostram que vontade e coragem não nos faltam.

Saúde





Enfrentamos uma pandemia que mudou as nossas rotinas. O nosso maior desafio, neste momento, é cuidar do nosso povo com toda estrutura possível, tendo como prioridade, a agilidade na vacinação. A campanha Mossoró Vacina tem sido sucesso absoluto e se tornado referência no estado. As vacinas chegam e logo são aplicadas. Abrimos o Centro de Testagem no Ginásio Municipal para receber a todos com conforto. As pessoas puderam aguardar a realização e o resultado do teste rápido em lugar digno, estruturado. E agora vamos abrir o ginásio para o Centro de Vacinação.

Em meio à pandemia, a Saúde tem sido prioridade também em outros setores. Conseguimos atender a antiga demanda dos mossoroenses que apelavam por médicos em nossas Unidades Básicas. E hoje contam com estes especialistas atendendo diariamente. Regularizamos os exames de raio-X no Pam do Bom Jardim, vencemos uma fila de mais de 2000 exames. E ampliamos as consultas.

Por sua vez, o Ambulatório Materno Infantil não contava com médico neuropediatra há cinco anos. Mudamos esta realidade quando entregamos à população um profissional dessa especialidade atendendo crianças cujas famílias buscam por diagnóstico e tratamento de doenças como autismo e epilepsia. Antes, as famílias precisavam se deslocar para Natal em busca deste atendimento.

Entregamos o Hospital Psiquiátrico Dr. Milton Marques de Medeiros. O antigo Hospital São Camilo estava abandonado, em condições desumanas, que colocava o bem-estar dos pacientes em risco. Mossoró passou a ter um espaço acolhedor para atender os nossos pacientes com qualidade, segurança, responsabilidade, dignidade aos pacientes, familiares e profissionais.

Apoio ao contribuinte

Oferecemos descontos de 25% para o pagamento do IPTU. Criamos o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI). Através do programa, contribuintes tiveram descontos de até 90% em juros e multas, e parcelamento em até 60 vezes nos débitos em IPTU, ISS, ITBI, taxas, alvarás, licenciamentos, ou seja, todos os débitos que os contribuintes tinham com o Poder Público Municipal.

Além disso, facilitamos o acesso do contribuinte aos serviços da Prefeitura. Antes, apenas quatro deles eram informatizados, ofertados via site. Agora são 44.Nosso objetivo é informatizar o município de Mossoró 100%, através de tecnologia, e facilita ro acesso dos mossoroenses aos serviços, para que não se perca tempo em demandas que podem ser resolvidas facilmente pela internet.

Infraestrutura





Iniciamos o programa Mossoró Limpa, retirando toneladas de entulho das ruas, canais, galerias, sobretudo em bueiros e bocas de lobo das vias públicas. Realizamos obras importantes de drenagem, especialmente nas imediações da Cobal e da Avenida João da Escóssia, vias antes intransitáveis em tempos de chuva.

Recuperamos mais de 150 quilômetros de estradas vicinais, beneficiando várias comunidades rurais do nosso Município, além da ampliação da pavimentação em diversos pontos da cidade e da operação tapa-buraco, que acontece nos bairros. Também iniciamos a reforma e ampliação de praças e prédios públicos. Trocamos lâmpadas a vapor de sódio por led, que contribui para a segurança. Até dezembro serão trocadas 10 mil lâmpadas no município.

Mercados Públicos

O Mercado Central recebeu nova iluminação, reformas nos banheiros e conserto das infiltrações, além da limpeza. Fizemos o mesmo no Mercado do Alto da Conceição com reparos no telhado e pintura de toda área externa. Outros mercados também estão com projetos em execução, como o da Cobal e do Vuco-Vuco. Hoje, os mercados públicos de Mossoró também passam por manutenções semanais e com ponto fixo da Guarda Municipal.

Segurança

Também estamos investindo na segurança do nosso povo. A Guarda Municipal está melhor equipada. Renovamos a frota de veículos, entregamos novos fardamentos e estamos avançando no processo de armamento, esperado há nove anos. Iniciamos o Ronda Rural, patrulhamento ostensivo da Guarda Municipal nas comunidades rurais.

Mobilidade Urbana

Executamos projeto inédito em que as pessoas puderam compartilhar sugestões para melhoria do trânsito da nossa cidade. A partir do “Mossoró Mobilidade”, a população enviou sugestões e ideias para melhorar o trânsito. Demos voz ao povo para traçar um plano, que de fato, funcione e atenda as necessidades de quem transita em Mossoró. Já iniciamos as mudanças.

Assistência Social





Sabemos das dificuldades decorrentes da pandemia. Por isso, realizamos a Vacina Solidária, campanha abraçada por todos os mossoroenses, que participaram doando alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade.A campanha arrecadou seis toneladas de alimentos,que se somam às cestas compradas pelo município, totalizando mais de 35 toneladas de alimentos distribuídas às famílias mossoroenses.

Cultura

Por sua vez, sentimos o momento difícil enfrentado pela classe artística em nossa cidade por conta da pandemia. E assim, surgiu o Mossoró Cidade Junina Virtual, sucesso de público com mais 100 mil visualizações na internet e investimento que contemplou 500 artistas da terra. Do mesmo modo, nossos artistas protagonizaram o belíssimo filme "Chuva de Bala no País de Mossoró", assistido por milhares de espectadores ao vivo, levando nossa história para o cinema.

Educação

Na educação, entregamos a Unidade de Educação Infantil (UEI) Proinfância da Estrada da Raiz, esperada há 10 anos pelos moradores da região do grande Santo Antônio. A obra, que estava parada, foi reiniciada e inauguramos a unidade em abril, beneficiando 240 famílias. Uma excelente estrutura que está pronta para receber as crianças, que ali terão a oportunidade de sonhar, estudar e buscar um futuro melhor para suas famílias.

Esporte

O Estádio Nogueirão passou a ser oficialmente propriedade do povo de Mossoró e já liberamos para receber jogos.

Empregos

Quanto aos empregos, o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, colocou Mossoró na liderança do ranking de melhor saldo positivo de empregabilidade do RN. Mossoró é o município que mais gerou empregos no mês de maio em todo o estado. Um resultado prático da modernização da gestão e da confiança no investidor em Mossoró.

Servidor valorizado

Temos tratado o servidor do nosso Município com o respeito e valorização. Estamos pagando os salários dentro do mês trabalhado e não apenas o salário-base, como ocorria antes. Mas todas as gratificações, plantões, insalubridade, etc. O servidor recebe salário base e adicionais ainda dentro do mês trabalhado.

Garantimos 13º salário no mês de aniversário do servidor. Pagamos o 1/3 de férias para professores, em janeiro. E quanto aos salários atrasados de 2020, anunciamos calendário de pagamento, possibilitando que o servidor organize suas finanças. Esse tem sido um compromisso nosso desde o início.

O diálogo tem sido base nessa relação entre Município e servidor. Depois de anos, os sindicatos de servidores são recebidos no Palácio da Resistência. A realidade hoje é que as portas do Prefeitura de Mossoró estão abertas para os servidores e para o povo.

Estamos pagando as contribuições previdenciárias todos os meses para a PREVI, medida de gestão que não ocorria há mais de uma década.

Zona Rural





Na agricultura, apoiamos, através do Projeto Semear, quatro mil e quinhentos agricultores com o auxílio para preparação da terra para o plantio. Levamos água para 87 comunidades, através do conserto e manutenção de dessalinizadores, poços e bombas;melhoramos a distribuição de água, além da assistência técnica ao homem do campo feita pelas equipes da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Seguimos trabalhando em ritmo acelerado

Portanto, estes 200 dias têm sido de intenso trabalho. E apresentamos, assim, esta compilação de ações relevantes realizadas até aqui, sobre o que está em andamento e sobre os projetos para os próximos meses. Nesse tempo, nos mantemos sempre conectados com o nosso povo, com transparência e clareza do que estamos executando. Se Deus quiser, continuaremos seguindo o caminho da eficiência e do trabalho árduo em benefício dos mossoroenses. Estamos cientes de que há muito a se fazer, há muito no que avançar. E vamos avançar. Disposição, coragem e entusiasmo para seguir trabalhando pelo nosso povo não faltam.

É um compromisso dessa gestão, estar sempre nas ruas ouvindo o povo, visitando as repartições públicas, fiscalizando os serviços e principalmente fazer a prefeitura funcionar em prol da população. Nossa missão de governar Mossoró para o povo está apenas no começo.