"Vamos unir forças para resolver a situação da rodoviária de Mossoró", diz Souza

O deputado Souza visitou o Terminal Rodoviário de Mossoró, a convite do vereador Pablo Aires, para verificar a situação precária em que o local se encontra. Também fez parte da visita o diretor do Ciretran em Mossoró, Wilson Fernandes.

O vereador Pablo Aires do (PSB) convidou o Deputado Estadual Souza (PSB) para uma visita ao Terminal Rodoviário de Mossoró.

O vereador recentemente esteve com o Governo do Estado apresentando um relatório com as principais demandas da rodoviária e agora busca articular recursos para a resolução dos problemas do local.

“Desde a nossa visita ao governo do Estado para levar a demanda do terminal rodoviário de Mossoró, percebemos a dificuldade de recursos para a resolução dos problemas da unidade. Então, como sempre fazemos, nosso trabalho não se resume em encontrar os problemas, mas ajudar na busca de soluções. Por isso, convidamos o deputado Souza para fazer uma visita ao terminal e articulamos junto ao parlamentar a destinação de uma emenda para a unidade de Mossoró”, relatou o vereador Pablo Aires.

Durante a visita, o deputado Souza se comprometeu em alocar recursos para a Rodoviária de Mossoró e também a somar forças para buscar solução de outros problemas, como uma equipe fixa de limpeza para a unidade.

Outra reivindicação dos parlamentares é a volta da Central do Cidadão para as dependências do terminal rodoviário.

“Vamos unir forças para resolver a situação da rodoviária de Mossoró. O nosso próximo passo é discutir com a Secretaria de Infraestrutura qual o orçamento necessário para atender essas demandas e em breve anunciaremos o valor da emenda”, acrescentou o deputado Souza.