SEST e SENAT vai oferecer capacitação aos profissionais motoristas e mototaxistas

Nesta segunda-feira (26), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, se reuniu com motoristas e mototaxistas de Mossoró, em uma solenidade alusiva ao Dia do Motorista, celebrado neste domingo (25). O encontro aconteceu nesta tarde, no Parque Municipal. Na oportunidade, o gestor anunciou uma série de ações que irão beneficiar as categorias.

“Todos aqueles que estão regularizados no nosso município, nós estamos aqui hoje fazendo um momento de convivência em homenagem ao dia do Mototáxi e também ao dia do Motorista, que está acontecendo durante toda esta semana. Uma programação voltada, primeiramente, a formação, nós queremos estar bem próximos a esses profissionais”, disse o prefeito.

Allyson lembrou que Mossoró é uma cidade que mais se destaca a nível nacional, pelo grande número de mototaxistas trabalhando no município.

O prefeito ainda anunciou uma parceria da PMM com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST e SENAT), visando oferecer capacitação para os profissionais das duas categorias.

“O SEST SENAT faz esse trabalho de levar serviços para esses motoristas, que a população acaba não conhecendo esse serviço, então nós estamos aqui hoje, oportunizando isso”.

Explica ainda que a prefeitura vai discutir com a categoria alguns locais de parada exclusivas, tendo em vista a falta de estrutura do Centro da cidade.