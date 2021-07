"Vamos sim melhorar o trânsito de Mossoró", diz Allyson aos taxistas e mototaxistas

“A meta é chegar ao destino no menor tempo possível e com menor risco para o condutor”, diz o prefeito Allyson Bezerra, observando que a desorganização do trânsito é patente e requer intervenções urgentes para ampliar vagas de estacionamento, melhorar o fluxo nas vias e recuperação de ruas. Também é necessário campanhas de educação no trânsito. Daí entre a comunicação e a equipe treinada do Sest Senat, como parceiro do Poder Público Municipal.

O prefeito Allyson Bezerra voltou a falar em melhorar a mobilidade urbana de Mossoró na tarde desta segunda-feira, 26, durante solenidade em comemoração ao dia do motorista de taxi e também do taxista, realizada em campo aberto no Parque Municipal.



“A meta é chegar ao destino no menor tempo possível e com menor risco para o condutor”, diz o prefeito Allyson Bezerra, observando que a desorganização do trânsito é patente e requer intervenções urgentes para ampliar vagas de estacionamento, melhorar o fluxo nas vias e recuperação de ruas. Também é necessário campanhas de educação no trânsito. Daí entre a comunicação e a equipe treinada do Sest Senat, como parceiro do Poder Público Municipal.

A solenidade teve início por volta das 16 horas, com a presença do vice-prefeito Fernandinho das Padarias, vereadores, secretários e os taxistas e mototaxistas. Uma equipe do Sest Senat estava presente ao local divulgando os serviços que são ofertados na unidade.

A sede do SEST Senat está localizada no Conjunto Vingt Rosado. Os diretores presentes ao evento destacaram aos motoristas e mototaxistas os serviços que oferecem a comunidade. Além de capacitação, também oferecem serviços de saúde: como odontologia.

Sobre a mobilidade urbana de Mossoró, o prefeito Allyson Bezerra lembrou que há pouco tempo colocou em prática um projeto para colher os dados técnicos e informações da população para melhorar o trânsito na cidade. Torna-lo mais ágil e seguro.

Ele lembrou que estes levantamentos técnicos foram realizados inicialmente na Av. João da Escóssia, onde já foram realizadas intervenções com base em estudos técnicos de engenharia. Ele acrescenta em que outras ruas e avenidas de Mossoró vão passar pelo mesmo trabalho.

"É um momento de convivência com o motorista e com o mototaxista..."





Durante a solenidade, o secretário Cledinilson Morais, se emocionou ao lembrar que o pai dele criou a família trabalhando de taxista. Ele estava presente. O prefeito Allyson Bezerra também lembrou que o pai dele foi mototaxista por um tempo para alimentar a família.

Ainda durante a solenidade, também foi discutido a questão da segurança para o motorista e para o mototaxista, em Mossoró. O vereador Toni Fernandes tem atuado para conseguir recursos para o município armar a Guarda Municipal.

Outro fator destacado pelo vereador é instalar câmeras de monitoramento em parceria com o setor privado, o qual o projeto de lei é de sua autoria e já está em vigor. A primeira área que teve as câmeras instaladas foi o Sumaré.

Toni Fernandes, que é dos quadros da Polícia Militar, acredita que com o reforço do patrulhamento ostensivo e monitoramento, atualmente feito pela Polícia Militar, vai melhorar a segurança dos motoristas de taxi e também dos pilotos de motocicletas que fazem transportes na cidade.

O secretário Cledinilson Morais, de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, disse que há poucos dias enviou um ofício a Polícia Federal solicitando agilidade na liberação da Guarda Municipal para trabalhar com armas de fogo. Acredita que breve o processo será concluído.

Ainda no quesito segurança, o prefeito Allyson Bezerra disse que com o credenciamento e a uniformização de todos os motoristas e motoqueiros, o cidadão vai se sentir mais seguro para fazer seus deslocamentos dentro da cidade nos taxis e nas motocicletas.

O mototaxista Francisco de Assis classifica como muito importante e inédito o fato de o Poder Executivo ouvir o que eles têm a dizer sobre a funcionalidade do trânsito na cidade. “Esperamos coisas boas com este prefeito, com estas conversas”, diz.