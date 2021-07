De Baía Formosa para o mundo: Ítalo Ferreira conquista o primeiro ouro do Brasil, no Surf. Em uma final de alto nível contra o japonês Kanoa Igarashi, o potiguar conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil em Tóquio, por 15.14 x 6.60, e também a primeira do surfe, estreante no programa olímpico. Já Gabriel Medina chegou até a semifinal, mas acabou derrotado pelo australiano Owen Wright (11.97 x 11.77).

FOTO: JONNE RORIZ/COB