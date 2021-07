Mantido com doações, Albem realiza campanha para atrair novos sócios

O Albergue de Mossoró (Albem) iniciou uma nova campanha para arrecadar recursos para manutenção e ampliação dos serviços. O objetivo é atrair sócios, de maneira voluntária.

A unidade hospeda acompanhantes de pessoas internadas em hospitais conveniados ao SUS no município.

Fundada em 2016, sem ajuda governamental, a unidade já atendeu mais de 3.000 pessoas de 113 cidades do RN e de 18 estados brasileiros.

No local, as pessoas são acolhidas com atendimento humanizado, hospedagem, café da manhã, almoço e janta, de forma gratuita.

Além disso, há palavras de conforto diariamente, através de parcerias com entidades religiosas. O albergado fica todo o tempo em que o familiar estiver internado. O acesso ao serviço ocorre somente pelo serviço social de hospitais parceiros.

O Albergue de Mossoró funciona de maneira filantrópica, 24 horas por dia. É mantido basicamente com doações de voluntários, que representam cerca de 80% de sua receita. É o único albergue da região a realizar esse serviço de maneira gratuita.

"Todas as pessoas que atuam aqui são de maneira voluntária. Fazemos um trabalho com amor e dedicação, tendo como principal atendimento às pessoas carentes, que acompanham pacientes em hospitais e que não têm onde comer ou se hospedar durante a internação de seu ente querido. Os custos para manutenção de toda essa estrutura são muitos. Por isso, pedimos a ajuda e colaboração de todos, para essa corrente do bem", afirma o diretor do Albem, Edson Oliveira.

Para doar, a partir de R$ 9,99, a pessoa pode transferir pelo PIX: (CNPJ) 12.703.179/0001-22.

O telefone para contato do Albem, que também é Whatssap, é o (84) 3062-3155.