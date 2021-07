“Vai mudar a história”, diz Allyson sobre o programa Mossoró Rural

O prefeito Allyson Bezerra, de Mossoró-RN, espera promover uma revolução na zona rural de Mossoró, ampliando a estrutura de saúde, educação e principalmente gerando emprego, renda e desenvolvimento, através do Programa Mossoró Rural.



O Programa Mossoró Rural foi lançado no final da manhã desta terça-feira, 27, no Parque Armando Buá, ao lado da UFERSA. O gestor destacou que o programa vai levar assistência técnica, modernidade, qualificação para o homem do campo produzir melhor e mais.

O Mossoró Rural conta com a parceria das universidades, Funcern, Sebrae, Emparn, Incra, BNB, Emater, entre outras entidades. O primeiro trabalho, será um levantamento técnico apontando com precisão o potencial de cada uma das 137 comunidades rurais.

“É escutando do homem do campo as suas necessidades e buscando resolver cada problema, que se amplia as possibilidades de desenvolvimento das comunidades”, discursa o prefeito, lembrando que quando assumiu, não havia nem água nas comunidades rurais.

“Não pode deixar faltar água”, assegura o prefeito. O secretário Faviano Moreira, desde o primeiro dia de gestão, já atuou em 100 comunidades, recuperando 112 bombas, 33 dessalinizadores, 65 pequenas adutoras e caixas d’água.

O primeiro passo para chegar benefícios que o homem do campo precisa, segundo o prefeito Allysson Bezerra, foi garantir orçamento. Eram R$ 2 milhões e agora são R$ 5 milhões. O orçamento de antes só dava para a folha e alguns poucos arranjos.

Allyson Bezerra assegura que no próximo ano trabalha para ampliar o orçamento em benefício do homem do campo. Destaca que com o estudo que já está em andamento, fazendo um diagnóstico completo das potencialidades das 137 comunidades rurais.

“Já estamos em campo com o diagnóstico edático de Mossoró. Nós vamos realizar 180 coletas de solo aqui na cidade. Nós estamos fazendo um diagnóstico, o censo agropecuário, e aí vamos ter realmente uma noção do que tem na zona rural para que a gente possa incrementar uma política pública voltada de acordo com a realidade”, completou Faviano Moreira.

“Mossoró Rural é um programa em que nós temos várias frentes de ações. Uma delas é a parte de consultoria técnica. Nós vamos dar assistência técnica de forma direta e indireta a cerca de mil agricultores. O produtor vai ter a oportunidade de ter um especialista na sua propriedade rural de forma mensal e a ter mais eficiência e melhor escoamento de seus produtos, vendendo com mais lucratividade”, destacou o titular da SEADRU, Faviano Moreira.

“A gente quer aproveitar para implementar uma mentalidade de gestão para que o produtor se enxergue como um empreendedor e leve isso como negócio e a partir daí ele consiga ter melhores resultados. A gente quer ajudar esses empreendedores”, ressaltou gerente do Sebrae, Paulo Miranda.

Os agricultores Francisco Alberto e Assis Amorim Machado comemoraram a iniciativa e disseram que o Mossoró Rural vai incentivar os produtores rurais a ampliar o horizonte e demais culturas. “Eu sou criador de bode e estou querendo criar abelhas. A gente está vendo que está escasso o mel. Eu já criava um jandaíra e vou iniciar a abelha italiana. É muito bom a gente participar porque estamos vendo o desenvolvimento da zona rural e tendo o apoio fica melhor ainda. A gente tinha vontade de fazer, mas não tinha o apoio e agora nós vamos ter o apoio da Secretaria de Agricultura”, disse Alberto que mora na comunidade de Melancias.

“Hoje eu vejo que o Município de Mossoró está voltado para o agricultor. Graças a Deus nós estamos observando que é de grande importância para o agricultor esse programa. Eu vejo como incentivo para melhoria e uma qualificação do agricultor e uma orientação para seguir o caminho melhor. Acredito que depois disso aqui nós vamos ter um aumento adequado aonde o agricultor vai ter o apoio do Município”, frisou o agricultor Zuzinha, como é mais conhecido Assis Amorim, do Recanto da Esperança (Alagoinhas).

Numa conversa reservada com o prefeito Allyso Bezerra, Zuzinha pediu para agilizar o trabalho para recuperar o sistema de abastecimento de água da comunidade de Arisco. “Tem coisas que basta apontar que logo se resolve. É o que está acontecendo agora”, diz o agricultor, que estava acompanhado com o vereador Aislan Markruty, da Maisa.

Em contato com o MOSSORÓ HOJE, Markruty disse que o que o prefeito Allyson Bezerra está fazendo nunca foi feito em benefício do homem do campo. Lembrou que há muito tempo luta por benefício para a Maísa e nem sempre conseguia resposta positiva. Agora está sendo atendido em pleitos de abastecimento, estradas e segurança.