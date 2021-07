Ministério da Saúde anuncia vacinação para Adolescentes de 12 a 17 anos contra Covid. Segundo o Ministério da Saúde, a prioridade será para adolescentes com comorbidades após toda a população de 18 anos ou mais receber ao menos uma dose de imunizante. O anuncio foi feito nesta terça-feira (27), através de um comunicado assinado pelo ministério da Saúde e órgãos gestores do sistema único de saúde (sus).

O Brasil vai vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra covid-19 após toda a população de 18 anos ou mais receber ao menos uma dose de imunizante.

O anuncio foi feito nesta terça-feira (27), através de um comunicado assinado pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional de secretários Municipais de Saúde (Conasems), órgãos gestores do sistema único de saúde (sus).

Segundo o Ministério da Saúde, a prioridade será para adolescentes com comorbidades. O presidente do Conass, Carlos Lula, estima que a primeira dose seja dada a todos os brasileiros adultos entre o final de agosto e setembro, um intervalo de três a cinco semanas.

Ainda não foi informado qual imunizante os adolescentes receberão. Em junho, a Pfizer recebeu autorização da Anvisa para vacinar adolescentes a partir de 12 anos.

Algumas cidades brasileiras, como campo grande, em mato grosso do sul, já começaram a vacinar adolescentes. O comunicado diz que estados e municípios devem seguir rigorosamente o plano nacional de imunização, "sob pena de responsabilização futura".

Segundo dados divulgados pelo consórcio dos veículos de imprensa, em todos os estados Brasileiros e no distrito federal, a primeira dose foi aplicada no equivalente a 45,96% da população. Mais de 18% da população brasileira está totalmente imunizada, ou com duas doses ou com dose única, contra a covid-19.