Governo se reúne com CDL, Sindivarejo e Sinduscon para discutir incentivo ao Aquece Mossoró

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) articulou a reunião, na governadoria, em Natal, entre o Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindivarejo Mossoró), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Mossoró), Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Mossoró (Sinduscon) e a Governadora Fátima Bezerra nesta quarta-feira (28) para apresentação do projeto Aquece Mossoró.

O Aquece Mossoró é uma marca que faz parte do calendário anual da cidade. Acontece sempre com a perspectiva de fortalecimento do setor econômico e também oportunidade de superar as dificuldades trazidas pelo desaquecimento da economia sentido no comércio do município e região.

O Aquece Mossoró é uma iniciativa do setor produtivo de Mossoró e região e

tem o objetivo de movimentar a economia local através da realização de diversas ações de estímulo ao consumo e é desenvolvido em quatro momentos no mês de outubro, incluindo as seguintes ações: Feira de Negócios, Dia Sem Imposto, Feirão de Queima de Estoque e Sorteio de Prêmios.

A deputada falou da satisfação em proporcionar o encontro entre o setor e a governadora em receber os empresários e reforçou a união entre os órgãos.

“Em 2019 o Aquece Mossoró chegou a movimentar localmente cerca de 45 milhões. Acompanhei o processo e levei o pleito para a governadora Fátima que acolheu com muita sensibilidade”, declarou Isolda.

A governadora foi muito receptiva à pauta e garantiu o apoio do Governo do Rio Grande do Norte, mais uma vez, ao projeto Aquece Mossoró, que acontecerá de 30/10 a 27/11 de 2021.

"A minha missão, em primeiro lugar, é pensar no destino do nosso Estado. O Rio Grande do Norte, hoje, tem um dos melhores programas de incentivo ao empreendedorismo do país. O nosso governo é desenvolvimentista. Criamos o Proedi que está permitindo manter e atrair novas indústrias e empresas comerciais. Exemplo é o Distrito Industrial de Macaíba, que vai receber 19 empresas. Também na região do Alto Oeste, os incentivos permitiram a instalação de três grandes lojas de atacarejo que geram mais de 400 empregos e estamos apoiando mais esta iniciativa da CDL de Mossoró", afirmou a Fátima Bezerra.

A chefe do Executivo citou o trabalho do Idema — Instituto de Desenvolvimento do Meio Ambiente na análise e liberação das licenças ambientais para instalação de novos empreendimentos.

"Nossa gestão tem equipe capacitada e comprometida. O trabalho do Idema é da maior importância para a consolidação dos investimentos e para isso temos trabalhado forte, inclusive realizando mutirões para agilizar procedimentos. O resultado são os investimentos crescentes e o primeiro lugar no Brasil que o RN obteve no mais recente leilão para novas usinas de energia renovável", ressaltou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, reforçou as palavras da governadora e destacou que o RN é um dos melhores programas de incentivos do país e o melhor para a indústria de confecções".

Titular da Secretaria de Estado da Tributação, Carlos Eduardo Xavier também registrou o acerto da política de incentivos do atual governo - "Estamos mantendo empresas aqui e atraindo investimentos. Os resultados mostram que as mudanças e novas medidas adotadas estão no caminho certo”.

O diretor do Sindlojas, Michelson Frota reconheceu o esforço do Governo do Estado e o diálogo com o setor empresarial. "Sempre que procuramos temos as portas abertas no governo. Agora mesmo, vamos realizar este grande evento e a administração se soma à iniciativa que é de grande importância neste momento de retomada da economia", afirmou.

A campanha permite ao consumidor trocar as notas fiscais por cupons. As notas fiscais terão que ser registradas no programa “Nota Potiguar”. Cada R$ 30,00 dá direito a um cupom para o sorteio que acontecerá dia 4 de dezembro. O consumidor também poderá concorrer aos prêmios do programa Nota Potiguar e beneficiar instituições beneficentes de sua preferência.

"A previsão é emitirmos 3 milhões de cupons e movimentarmos R$ 100 milhões no comércio de Mossoró", afirmou Stênio Max para acrescentar que este ano será a maior premiação das quatro edições do evento.