Allyson recebe a D1 contra a Covid-19 e anuncia vacinação para 29 anos+

Na manhã desta quinta-feira (29), a Prefeitura de Mossoró abriu as portas do novo Centro de Vacinação que funcionará nas instalações do Ginásio Poliesportivo Engenheiro Pedro Ciarlini. A estrutura foi preparada pela Secretaria Municipal de Saúde, e tem capacidade para vacinar até 4 mil pessoas diariamente.

O prefeito Allyson Bezerra esteve no Centro de Vacinação e aproveitou para anunciar a ampliação da faixa etária de vacinação para 29 anos acima.

Na oportunidade, o próprio Allyson tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e vestiu uma camiseta em homenagem aos profissionais de saúde.

“Estamos inaugurando esse grande centro de vacinação, em todos esses meses, desde janeiro pra cá, nós estamos trabalhando muito, um esforço muito grande, por isso hoje eu faço uma homenagem aos profissionais da saúde pública de Mossoró, todos os voluntários, por eles que se dedicaram pra isso tudo acontecer” ressalta o prefeito

Allyson pede, ainda, que todos que forem até o Centro de Vacinação para serem imunizados, levem um quilo de alimento não perecível para ajudar na campanha Vacina Solidaria.

“Reforçamos aqui a população para trazer seu quilo de alimento, a sua cesta básica, eu trouxe aqui a minha para ajudar a quem mais está precisando nesse momento”. diz.

Voluntário

A Reitora eleita da Universidade do estado do Rio Grande do Norte (Uern), Cecília Maia, esteve no Centro de Vacinação e fez o anuncio de que a Universidade cedeu vinte voluntários por turno, para dar suporte a vacinação. Segundo a reitora, a parceria fortalece a campanha de vacinação na medida que se amplia as possibilidades e, consequentemente ajuda a combater a pandemia.