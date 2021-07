Secretaria reúne artistas e profissionais de entretenimento para elaborar ações do MCJ 2022

Em 2022, o Mossoró Cidade Junina completa 25 anos. A previsão é que a edição comemorativa seja presencial, reunindo multidões na maior estrutura de todos os anos.

A preparação e planejamento da festa de 25 anos do MCJ foram antecipados. Os trabalhos já foram iniciados pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT) por meio de um grupo de trabalho no Conselho Municipal de Turismo, que reúne várias entidades e instituições.

Com isso, a SMC continua com as oficinas para ouvir os segmentos culturais, turismo e transporte no processo de elaboração do evento.

O objetivo é definir quais oportunidades de negócios devem ser promovidas no evento, além da identificação de gargalos de edições anteriores que impactam negativamente no Cidade Junina.

Nesta quinta-feira (29), os artistas e profissionais de entretenimento do município participaram do debate que vai permitir traçar o diagnóstico das fragilidades, as soluções e a identificação das oportunidades de negócios para a edição comemorativa. As oficinas são realizadas com apoio do Sebrae-RN e instituições parceiras.

Para o segunda oficina foram convidados representantes das companhias e grupos de teatro, dança, músicos, artistas de circos e profissionais do entretenimento local. Os representantes desses segmentos participaram das discussões no âmbito do grupo de trabalho “Negócios para o Mossoró Cidade Junina 2022”.

De 27 de julho a 19 de agosto, oito oficinas serão realizadas com participação de artistas, artesãos, empresas do ramo de turismo e hotelaria; vendedores ambulantes, barraqueiros, profissionais do setor de transporte, dentre outros. O objetivo é promover o debate sobre o assunto com as cadeias de cultura e turismo do município.

“A finalidade das oficinas é ouvir a classe produtiva dos setores do turismo e cultura para identificar e sugerir ações que desencadeiem negócios, oportunidades de negócios para o segmento do turismo de Mossoró, dentro da atividade do Cidade Junina. Esse planejamento está sendo feito, ouvindo toda a cadeia do turismo e toda a cadeia da cultura para que levante o máximo de informações e tentar viabilizar essas oportunidades de negócios a partir dos eventos culturais, os colocando em prática”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho Municipal de Turismo, Franklin Filgueira.

A meta da Prefeitura de Mossoró é até novembro finalizar o planejamento do Mossoró Cidade Junina 2022. O Sebrae-RN, a UERN e a Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM) também participam das oficinas.

As oficinas serão realizadas no Sebrae das 8h às 12h nas terças e quintas-feiras, seguindo todos os protocolos de prevenção a Covid-19.

“Estamos ouvindo as cadeias produtivas do turismo e da cultura envolvidas no Cidade Junina, objetivando capacitar a todos os segmentos e ouvir as contribuições para o planejamento. Vamos identificar as fragilidades e potencialidades do Mossoró Cidade Junina. Com base nesse levantamento vamos construir um relatório que será consolidado no âmbito do Conselho Municipal de Turismo como sugestões para o projeto do Cidade Junina 2022”, destacou o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida.