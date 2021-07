Com 6,4%, RN cai para a 6ª posição na participação no comércio do Nordeste

O comércio do Rio Grande do Norte corresponde a 6,4% da receita bruta de revenda do Nordeste em 2019. Em 2010, a participação potiguar era de 7,1%.

Com essa redução, a Paraíba (7,4%) superou o RN e se firmou como a quinta maior participação no comércio da região. Os dados são da Pesquisa Anual de Comércio (PAC) – 2019 e foram divulgados hoje (29) pelo IBGE.

Em 2019, a Paraíba registrou receita bruta de revenda de R$ 47,6 bilhões. Em 2010, o valor da receita paraibana era de R$ 21,2 bilhões.

Por sua vez, o comércio potiguar teve R$ 41,1 bilhões nesse tipo de receita, em 2019, e R$ 21,5 bilhões em 2010. Nesses valores absolutos, não houve cálculo de desconto pela inflação no intervalo de tempo analisado.

Os estados com maior participação no comércio do Nordeste são: Bahia (26,8%) com R$ 172,3 bilhões em receita bruta de revenda; Pernambuco (19,8%) com R$ 127,5 bilhões; Ceará (15,6%) com R$ 100,3 bilhões; e Maranhão (10%) com R$ 64,7 bilhões.

No total, o comércio da região Nordeste obteve uma receita bruta de revenda de R$ 644,2 bilhões em 2019, o que representa 14,8% do comércio brasileiro. A receita bruta de revenda é o total das receitas que têm origem na atividade comercial da empresa sem descontos (tributários, de vendas canceladas e abatimentos incondicionais por exemplo).

PESQUISA

A PAC tem o objetivo de retratar características estruturais do comércio ao longo do tempo, por isso a valorização das comparações entre pontos extremos, como os anos de 2019 e 2010.

O panorama desenhado pela pesquisa para as unidades da federação é composto por receita bruta de revenda; pessoal ocupado; salários e outras retiradas; margem de comercialização; e unidades locais de empresas com receita de revenda.

O número de pessoas ocupadas no comércio potiguar saiu de 112 mil, em 2010, para 128 mil em 2019. Esse crescimento de 14,2% está praticamente no mesmo patamar do Nordeste (13,6%), mas é superior à média nacional (11%) no período.

Dos três segmentos do comércio analisados pela pesquisa, o varejo teve o maior crescimento de trabalhadores: 17,5%. O atacado cresceu 6,1%, enquanto o comércio de veículos, peças e motocicletas expandiu seu número de vagas em 4,3% na comparação de 2019 com 2010.

MENOS LOJAS

Apesar disso, as unidades locais de revenda (lojas, filiais, locais de venda etc) potiguares diminuíram 7,2% no mesmo período: o número passou de 19,4 mil, em 2010, para 18 mil em 2019. Essa diminuição é fortemente influenciada pelo varejo.

Somente o comércio varejista teve uma redução de 11,6% no número de unidades locais de revenda. No sentido contrário, o número de estabelecimentos de atacado (25,2%) e comércio de veículos, peças e motos (11%) cresceu em 2019 na comparação com 2010 no estado. Na média do Nordeste e do Brasil se observa movimento semelhante.