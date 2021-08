Isolda reúne movimentos e classe política pela implementação do Castramóvel Mossoró

Na tarde desta quinta-feira (28), a deputada Isolda Dantas (PT), reuniu e conversou com grupos e institutos (ADE, Instituto Ampara, Instituto Renata, Abrigo Mossoró, Movimento Mossoroense em defesa da causa animal, Vidas importam) de defesa da causa animal para tratar e dar retorno sobre o Castramóvel para o município Mossoró.

O encontro aconteceu no escritório parlamentar da deputada em Mossoró e contou com a presença do vereador mossoroense Pablo Aires (PSB) e representação do mandato da vereadora Marleide Cunha (PT), do senador Jean Paul (PT) e da professora da UFERSA Danielle Araújo.

Durante a reunião, a parlamentar comentou como se deu o processo para compra e implementação da unidade do Castramóvel.

“O processo iniciou em 2020 quando destinei 145 mil reais para aquisição do tão sonhado Castramóvel para Mossoró e, naquela época, com agilidade, em dezembro, o Governo do Estado depositou o dinheiro na conta do município”, comentou Isolda.

A equipe da deputada ainda relembrou que em abril de 2021, após o depósito do valor para a aquisição, Isolda reuniu com o prefeito Allyson para falar da urgência da implementação do Castramóvel na cidade.

O prefeito afirmou as dificuldades e pediu um prazo de 4 meses para disponibilizar o serviço necessário para Mossoró.

O vereador Pablo Aires (PSB) contou que após falta de retorno da prefeitura sobre o processo, aprovou requerimento na Câmara e mesmo assim não teve resposta da prefeitura.

Após meses de diálogo e espera, nesta semana, dia 27 de julho, a Prefeitura Municipal de Mossoró enviou ofício ao mandato da deputada informando da não possibilidade de implementação do Castramóvel, indicando insuficiência de valores, mesmo o valor da emenda destinada sendo maior que o valor inicial (129 mil) do projeto apresentado pelo movimento.

A partir dessa situação, o mandato buscou novamente o contato com os movimentos da causa da cidade para compartilhar a problemática e buscar soluções em conjunto.

Isolda sugere audiência com prefeito e mandatos de vereadores para debater a resolução da pauta do Castramóvel e também políticas municipais de saúde animal para Mossoró.