“Se o campo não planta, a cidade não janta” diz Faviano sobre o Mossoró Rural

Sobre o programa Mossoró Rural, Faviano destaca que tanto zona rural, quanto a zona urbana será beneficiada. “Se o campo não planta a cidade não janta, nós vamos levar ao homem do campo, uma equipe técnica que irá visitar as comunidades cadastradas, para levar mais informação ao produtor rural de como ele pode produzir mais e melhor” afirma. Faviano disse ainda que o programa está na fase de cadastramento dos agricultores, que serão assistidos durante 1 ano, com visitas mensais de especialistas.

O trabalho voltado para o homem do campo realizado pela prefeitura de Mossoró, já vem rendendo bons frutos. Esta semana, foi lançado o Programa Mossoró Rural, que visa levar o que há de melhor em assistência técnica para o agricultor mossoroense.

O entrevistado da semana do jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, foi o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Faviano Moreira, que falou sobre o trabalho de restauração de serviços básicos que estão sendo implementadas na zona rural.

“Recebemos a secretaria com muitas demandas, muitas dificuldades, principalmente em relação ao abastecimento de água, a maior reivindicação dos moradores, nós temos comunidades populosas que ainda sofrem com a falta de água, muito já foi feito, mas sabemos que ainda a muito a se fazer, e para cada situação, temos soluções de médio a curto prazo” frisa o secretário.

Sobre o programa Mossoró Rural, Faviano destaca que tanto zona rural, quanto a zona urbana será beneficiada.

“Se o campo não planta a cidade não janta, nós vamos levar ao homem do campo, uma equipe técnica que irá visitar as comunidades cadastradas, para levar mais informação ao produtor rural de como ele pode produzir mais e melhor” afirma.

Faviano disse ainda que o programa está na fase de cadastramento dos agricultores, que serão assistidos durante 1 ano, com visitas mensais de especialistas.

“Já estamos com uma equipe em campo, fazendo um diagnóstico edático. Nós vamos realizar 180 coletas de solo aqui na cidade. Nós estamos fazendo uma espécie de censo agropecuário, e aí vamos ter realmente uma noção do que tem na zona rural para que a gente possa incrementar uma política pública voltada de acordo com a realidade”, completou.

Outro ponto positivo do Mossoró Rural, é a assessoria de como administrar a produção, de acordo como o secretário, o programa tem várias frentes de ações, uma delas é a parte de consultoria.

“Nós vamos dar assistência técnica de forma direta a cerca de mil agricultores. O produtor vai ter a oportunidade de ter um especialista na sua propriedade rural, que vai ensinar a ter mais eficiência e melhor escoamento de seus produtos, vendendo com mais lucratividade”, destaca.

O Mossoró Rural vai contemplar aproximadamente 1.100 produtores rurais do município, com o investimento de mais de R$ 1 milhão de reais, de recursos da Prefeitura de Mossoró e do Sebrae.

Acompanhe a entrevista completa no instagram do Portal Mossoró Hoje