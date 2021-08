Fátima lança programa que cria os Institutos Estaduais de Educação Profissional do RN

A professora e governadora Fátima Bezerra lançou na manhã desta sexta-feira (30) o programa Nova Escola Potiguar. Será o maior investimento em educação pública da história do Rio Grande do Norte.

São R$ 400 milhões investidos na Educação do RN, sendo R$ 280 milhões em recursos do FUNDEF + R$ 120 milhões do aumento de receitas do Estado, investidos em apoio tecnológico, valorização profissional e infraestrutura física.

O programa cria os Institutos Estaduais de Educação Profissional do Rio Grande do Norte, no mesmo modelo dos institutos federais, e prevê a construção de 12 unidades em todas as regiões do estado.

Uma das unidades vai ficar em Mossoró, graças ao esforço da deputada Isolda Dantas, que também participou do lançamento do programa, nesta sexta.

Além disso, outras 10 escolas-padrão serão construídas, 60 escolas serão reformadas e outras 100, recuperadas.

Outros eixos do programa são a valorização dos profissionais da educação, o combate ao analfabetismo entre jovens e adultos e a inclusão digital dos estudantes.

Ao final de sua fala, a deputada de Mossoró, Isolda, agradeceu: “É com muita alegria que, enquanto deputada de Mossoró, celebramos uma escola padrão IFRN na nossa cidade! Um Instituto Estadual de Educação Profissional que lutamos para ser no bairro Santo Antônio e que vai mudar a história de Mossoró. Nosso mais sincero agradecimento à nossa governadora Fátima Bezerra por priorizar nossa cidade neste projeto tão grandioso. Colheremos bons frutos desse investimento vendo o nosso povo mossoroense crescendo cada vez mais”.